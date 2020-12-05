شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني يحذر من حالة مناخية تمر بها المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات، في ظل الحالة المناخية التي تمر بها العديد من المناطق بالمملكة.

وأوضح الحمادي إن المديرية نظمت حملات التوعية العامة بالأحوال المناخية، والتي تشمل التعريف بالحالة والمناطق المتأثرة بها، كما اتخذت العديد من التدابير والخطط التي تهدف لمنع الخطر أو الحد من تأثيره حال وقوعه.

ودعا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة