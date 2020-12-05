شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تساقط كثيف للثلوج على طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى): رصد مقطع فيديو تساقط كثيف للثلوج على طريف، حيث تم تغطيته الكثير من الأراضي الشاسعة. رصد مقطع فيديو تساقط كثيف للثلوج على طريف، حيث تم تغطيته الكثير من الأراضي الشاسعة. وبدا في الفيديو خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة، ولعب الأطفال بالثلوج التي غطت المكان. يذكر أن طريف شهدت صباح اليوم هطول أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الطريق الرابط بينها والقريات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تساقط كثيف للثلوج على طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.