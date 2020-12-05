شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر: لايوجد مستحضر عشبي أو مكمل غذائي مسجل لتنزيل الوزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة الغذاء والدواء من الشركات التي تسوق لمنتجات تنزيل الوزن ، مبينة أنهيتم الإعلان عنها من قبل مجهولين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الغذاء والدواء انه يروج لهذه المنتجات من خلال إيهام المستهلكين بأنها مسجلة رسمية وهو ادعاء غير صحيح.
وأكدت الهيئة أنه لايوجد مستحضر عشبي أو مكمل غذائي مسجل في المملكة لتنزيل الوزن.
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