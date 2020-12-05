شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المستشار الأمني السابق في مكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، عن أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في ‎المملكة.

وقال " المصيبيح " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" كنا ننتظر هذا الانخفاض منذ فترة طويلة وخاصة أن المملكة عانت كثيرًا من حوادث المرور "، مبينا:" التطبيقات التي طبقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والأمن العام أسهمت في انخفاض معدل الحوادث المرورية وانخفاض مستوى الإصابات ".

وأوضح " المصيبيح ":" تطبيق المخالفات على استخدام الجوال أثناء القيادة ساعد على ردع المخالفين "، مشيرا:" ساهم نظام ضبط المخالفات المرورية في تغيير أسلوب وسلوك قائدي المركبات ".

وتابع:" المملكة فقدت أكثر من 100 ألف شخص خلال ال 20 سنة الماضية "، مردفا:" التقنية ساعدت كثيرا في تصوير السرعة، والمخالفات "، مردفا:" محاربة الاستهتار الذي نراه في جلوس الأطفال في المقعد الامامي عدم الاهتمام بمقاعد الأطفال ".