شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف المستشار الأمني السابق في مكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، عن أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة.
وقال " المصيبيح " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" كنا ننتظر هذا الانخفاض منذ فترة طويلة وخاصة أن المملكة عانت كثيرًا من حوادث المرور "، مبينا:" التطبيقات التي طبقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والأمن العام أسهمت في انخفاض معدل الحوادث المرورية وانخفاض مستوى الإصابات ".
وأوضح " المصيبيح ":" تطبيق المخالفات على استخدام الجوال أثناء القيادة ساعد على ردع المخالفين "، مشيرا:" ساهم نظام ضبط المخالفات المرورية في تغيير أسلوب وسلوك قائدي المركبات ".
وتابع:" المملكة فقدت أكثر من 100 ألف شخص خلال ال 20 سنة الماضية "، مردفا:" التقنية ساعدت كثيرا في تصوير السرعة، والمخالفات "، مردفا:" محاربة الاستهتار الذي نراه في جلوس الأطفال في المقعد الامامي عدم الاهتمام بمقاعد الأطفال ".
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