شكرا لمتابعة خبر عن تسرب للمياه في تخصصي الطائف إثر عطل فني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):نجحت الفرق المختصة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في السيطرة على تسرب للمياه بإحدى وحدات قسم المختبر.
ومن جانبها، أفادت " صحة الطائف "، في بيانٍ لها، أن التسرب حدث نتيجة
عطل تعرض له خط المياه في القسم.
وأشارت " صحة الطائف ":" باشرت فرق الأمن والصيانة والسلامة وإدارة المستشفى، الموقع، وتمكنت من السيطرة على التسرب خلال وقتٍ وجيز، واستكملت الإجراءات والتقارير اللازمة ".
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