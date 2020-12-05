شكرا لمتابعة خبر عن فتح طريق "طريف – القريات" بعد إغلاقه مؤقتًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى):

قالت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه إلحاقًا للإعلان السابق بشأن إغلاق طريق طريف- القريات مؤقتًا أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، يود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن بعد زوال العائق.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، أغلقت طريف- القريات في الاتجاهين مؤقتًا.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة عبر تويتر: "تنبيه لمستخدمي طريق طريف- القريات: نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظًا على سلامتهم.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان" .