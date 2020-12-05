شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح موقف "هبة العقار" من ضريبة التصرفات العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل موقف نقل العقارات كهبة من ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الهيئة : "هبة العقار للأخ او الأخت من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة، ويتطلب قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة من خلال الرابط التالي: هنا ٠

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالعملاء التابع لهيئة الزكاة والدخل عن موقف الأرض التي نقلت كهبة من الضريبة.