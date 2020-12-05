استشاري أمراض معدية يطالب بانتظام الدراسة والاختبارات حضوريًّا ويشرح الأسباب

طالب الدكتور عبدالله الحقيل أستاذ واستشاري الأمراض المعدية، بوجوب أن تكون الدراسة والامتحانات حضورية في المدارس والجامعات، رغم استمرار وجود فيروس كورونا.

وقال الحقيل، خلال مقابلة مع قناة «العربية» اليوم السبت، حول عقد الامتحانات عن بعد: «أنا ضد ذلك.. ليس فقط في الامتحانات بل في الدراسة، وأنا من المطالبين وبقوة أن تكون حضورية».

وأضاف: «وجهة نظري هذه تستند إلى أسس علمية؛ فبعد أكثر من 60 مليون إصابة، فإن نسبة الإصابة بالمضاعفات بين صغار السن والشباب تعد على الأصابع بأعداد محدودة جدًّا».

وتابع: «كما أن أسر طلاب مراحل التعليم العام، معظمهم من فئة الشباب، ويجب وضع استثناءات للطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو لديهم نسبة خطورة عالية، أو لديهم في أسرهم أحد الأفراد يعاني من أمراض مزمنة».

ولفت إلى التأثير النفسي والاجتماعي لبقاء صغار السن والشباب في المنازل بسبب الدراسة عن بعد، كاشفًا عن انتهاء فيروس كورونا، بحلول منتصف العام المقبل.

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