انطلاق فعاليات «شارع الدهناء» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. مقاهٍ ومطاعم وتخييم

جهزت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة مواقع مخصصة لدعم الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالمشاركين في المهرجان وزواره، في إطار المساهمة الاقتصادية المتوقعة والمخصصة لصغار المستثمرين والأسر المنتجة.

وانطلقت فعاليات «شارع الدهناء» العصب التجاري للمهرجان بتأجير مواقع بأسعار رمزية لإقامة المقاهي والمطاعم، وبيع السلع الغذائية، ومستلزمات الإبل والتخييم، إضافة إلى الأسر المنتجة.

وقالت نورة محمد، من الأسر المنتجة أن الأمور تسير بشكل يسير، والإقبال كبير على منتجاتنا ولله الحمد، ويزيد حجم الطلب في إجازة نهاية الأسبوع، مبينةً أن قيمة المشتريات يوميًا تتراوح ما بين 1500 الى 2100 ريال، ووصفت ذلك بالدخل المميز لهم كأسر منتجة، إذ تقدم الوجبات الغذائية طوال اليوم والمتكونة من الأكلات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة.

وأضاف حمد عبدالله: حضرت منذُ بداية المهرجان من أجل بيع الحبال الصوفية التي يتم استخدامها للإبل سواء كأدوات تجميلية، أو كـ«عقّل للإبل وجنايب»، ووجدنا إقبالًا كبيرًا من الملّاك في عملية الشراء.

وتابع قائلًا: تترواح مداخيلنا اليومية من 2300 إلى 2900 ريال في الأيام الأولى، ونتوقع أن نشهد إقبالًا أكبر في أيام المهرجان المقبلة.

يُذكر أن «شارع الدهناء» التجاري يوجد به أيضًا عدد من المتاجر والمطاعم ومحلات تجهيز الحفلات وغيرها من المتاجر التي تغطي احتياجات المشاركين.

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