موجة باردة وأمطار متفرقة على 8 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ محذرًا من موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على 8 مناطق.

وفي بيان له، قال المركز: موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة»؛ يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية.

ولفت «مركز الأرصاد» إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، فيما لم يستبعد «المركز» تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار «المركز»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية؛ بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، وسيكون البحر متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية؛ بسرعة تتراوح بين 16 -40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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