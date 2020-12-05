«عمل الرياض»: ضبط 21 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ضبط 21 مخالفًا لنظامَي العمل والإقامة أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل لغير صاحب العمل، خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين تمهيدًا لترحيلهم، كما رصدت فرق التفتيش «19» مخالفة وإنذارًا شملت «عدم وجود تأمين طبي للسعوديين، وتشغيل العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العمل للحساب الخاص في نقل البضائع خارج المحلات».

جاءت هذه المخالفات خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض وأسفرت عن أكثر من «40» زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم وأسواق الثميري وموقع آخر جنوب الرياض.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «معًا للرصد»؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.