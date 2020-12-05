ظهور «إعصار تورنيدو مصغر» شرق سكاكا.. وخبير طقس يشرح الظاهرة

فسر خبير الطقس والفلك نزيه الحيزان توثيق ما يشبه الإعصار أثناء جريان السيول في بعض الأودية شرق مدينة سكاكا، اليوم السبت.

وكان نشطاء تداولوا مقاطع فيديو لعدد من الأودية أثناء جريان السيول فيها، ولفت انتباه العديد منهم ما تم توثيقه شرق مدينة سكاكا بالقرب من محطة الروسان، باعتباره حدثًا غريبًا أشبه بالأعاصير، ووصفه خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه إعصار تورنيدو مصغر.

وقال الحيزان لـ«عاجل» إن هذه الظاهرة تحدث بسبب تكون التيارات الهابطة والصاعدة داخل الغيوم الركامية عندما يتقابل هواء ساخن رطب مع هواء بارد جاف وهذا التداخل يتسبب في دوران الهواء بحركة مغزلية بسرعة أكبر فأكبر.

وأضاف أنه يتكون قمع من هواء يتحرك حركة مغزلية من قاعدة الغيمة باتجاه الارض؛ وعندما تصل غيمة القمع إلى سطح الأرض تتحول إلى إعصار قمعي.

وهطلت اليوم السبت، أمطار من متوسطة الى غزيرة محملة بزخات البرد على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وطبرجل ومحافظة القريات، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

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