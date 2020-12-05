

الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية.

ونقل اللواء الشهري في كلمة بالمناسبة تهنئة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات ( حرس الحدود ، والأفواج الأمنية والأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها ، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة .

// انتهى //

21:41ت م

0118





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود يحتفل بتخريج 1529 خريجاً في عدد من الدورات التأهيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.