السعودية اليوم / مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر



القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، شعر بها بعض السكان في العاصمة القاهرة ومدن الدلتا الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريح له اليوم، أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد ٥٠٠ كيلومتر شمال محافظة دمياط، وعلى عمق ٩٠ كم، مما أدى إلى شعور السكان بها، مؤكدًا أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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20:39ت م

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