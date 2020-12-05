السعودية اليوم / معرض توعوي لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية بمهرجان الصقور



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

يشارك مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020م بملهم شمال الرياض، بهدف تسليط الضوء على إسهام وزارة الداخلية في رؤية المملكة 2030.

ويقوم المكتب باستعراض جهود وزارة الداخلية الحالية ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والمبادرات التحولية والتطويرية، التي تهدف إلى الوصول إلى بيئة آمنة وخدمات عصرية متميزة، ترتقي بتصنيف المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة ضمن المؤشرات الدولية وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة واستدامةً للدور الفاعل لوزارة الداخلية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تستعرض المشاركة الأدوار والمسؤوليات التي يقوم المكتب في تنفيذها والتي من أهمها: وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحديد إسهام وزارة الداخلية في تحقيق أهداف برامج الرؤية من خلال تحديد المبادرات والمشاريع المرتبطة بها، وكذلك مواءمة واستحداث مبادرات ومشاريع الوزارة ذات العلاقة مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة لمبادرات الوزارة وتحديد قيم مستهدفاتها، إضافة إلى الإشراف والمتابعة المستمرة لمستوى الإنجاز في تنفيذها ومدى تحقيقها لمستهدفاتها ورفع التقارير وتوفير المعلومات الخاصة بها لقيادة الوزارة.

كما يعمل المكتب على مساندة قطاعات الوزارة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المرتبطة ببرامج الرؤية، إضافة إلى تنسيق الجهود والتعاون وتفعيل وبناء الشراكات الإستراتيجية بين جميع الجهات المعنية في سبيل تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بإطلاق واحدة من أهم المبادرات المعنية بتوحيد قنوات التواصل على المستوى العملياتي، وذلك من خلال تدشين مبادرة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحالات الأمنية الطارئة وفي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أراض المملكة، وستشهد المدة المقبلة إطلاق حزمة جديدة من المبادرات التحولية ستسهم في تميز الخدمات التي تقدمها المنظومة الأمنية.

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19:59ت م

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