السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع



جيزان 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05ديسمبر 2020 م واس

شاركت أمانة منطقة جازان اليوم في فعاليات اليوم العالمي للتطوع وفعاليات "يوم التطوع السعودي" ، حيث قام المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة المنطقة بتنفيذ الكثير من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جيزان .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م ، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ، وذلك بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين أسهموا في تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وغرس الكثير من الشتلات في الحدائق والمنتنزهات العامة بمدينة جيزان .

وأكدّ ابن سعيدان أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع ، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمتنزهات والحدائق وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على والواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة .

وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع .

// انتهى //

19:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.