2020-12-05

أمين عسير يقف على عدد من المشروعات التنموية في محايل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد بن محمد الحميدي، على عدد من المشاريع التنموية التي تعكف البلدية محافظة محايل على تنفيذها حاليًّا، والتي تستهدف عدة محاور رئيسية ستسهم في رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة، يرافقه رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي حافظ.

وأكد الحميدي خلال الجولة التفقدية التي قام بها للمواقع الجاري العمل عليها على أهمية المشروعات التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن وذلك لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة.

وأضاف الحميدي أنه تمت مناقشة مشروعات استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، ودراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الأحلام من الشرق بطريق جدة غربًا، ودراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، بالإضافة إلى دراسة فتح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بدءًا من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غربًا.

كما تمت مناقشة دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، ودراسة تطوير طريق الملك عبدالعزيز، ودراسة تطوير منطقة الصناعية القديمة، ونقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخرًا وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأفاد الحميدي بأن هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافدًا اقتصاديًّا كبيرًا وهامًّا، وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية، فضلًا عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حاليًّا في المحافظة.



