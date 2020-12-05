ماذا تعرف عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي؟

2020-12-05

متابعات الخليج 365 – سليم زايد – الرياض

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يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، اليمين الدستوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليصبح الرئيس الـ46.

حفل التنصيب الذي يشهد زخمًا في الداخل والخارج الأمريكي سيكون بطابع خاص هذه المرة في ظل جائحة فيروس كورونا.

ما هو حفل تنصيب الرئيس الأمريكي؟

حفل تنصيب الرئيس الأمريكي عبارة عن مراسم يقوم بها كل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته لتسليم السلطة بعد إقرار فوز الرئيس المنتخب، ويقام حفل التنصيب هذا في يوم 20 يناير بعد كل جولة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن إذا ما تصادف أن يوم 20 هو يوم أحد، ينقل يوم التنصيب إلى الاثنين 21 يناير.

وحضور حفل التنصيب إلزامي لكل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية، ويعقد خارج مبنى الكابيتول، الذي تعقد فيه اجتماعات الكونجرس، في الجناح الغربي.

إجراءات خاصة:

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: إنه يعتزم تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

وأوضح نائب الرئيس الديمقراطي السابق أنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي، لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وقال بايدن في مسقط رأسه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: “أعتقد أنه من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيرًا من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء أمريكا، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل”.

وكانت إدارة ترامب قد استهلت رئاستها بشكل لا ينسى في يناير 2017 عندما قام المتحدث باسمه آنذاك شون سبايسر بتوبيخ وسائل الإعلام لنشرها صورًا أظهرت حشودًا أصغر بكثير مما تجمع في أداء اليمين الدستورية للرئيس باراك أوباما كأول رئيس أسود للبلاد قبل ثماني سنوات.

وقال بايدن: إن موظفيه يعملون مع نفس الفريق الذي رتب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس للتخطيط لإقامة حفل لأداء اليمين لا يرفع مخاطر تسريع تفشي كوفيد-19 الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في الولايات المتحدة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 273 ألف شخص في الولايات المتحدة وتتزايد الحالات ودخول المستشفيات مع اقتراب أشهر الشتاء.

موقف ترامب:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: إنه ليس مهمًّا له بشكل شخصي لو حضر الرئيس دونالد ترامب تنصيبه الشهر المقبل، لكنه سيكون مهمًّا للولايات المتحدة أن تشهد انتقالًا سلميًّا للسلطة.

وفى مقابلته مع شبكة سي إن إن، سأل المذيع جيم تابر بايدن عما إذا كان يعتقد أنه من المهم أن يحضر ترامب تنصيبه، فأجاب قائلًا: إنه ليس مهمًّا له بشكل شخصي أن يحضر ترامب تنصيبه الشهر المقبل.

وقال: إنه حضور ترامب تنصيبه مهم من ناحية واحدة فقط، ليس من الناحية الشخصية بل مهم لكي يثبتوا في نهاية هذه الفوضى أنه قد حدث انتقال سلمي للسلطة مع وقوف الأطراف المتنافسة هناك والمصافحة والمضي قدمًا.

وتابع بايدن قائلًا: إن القرار يعود لترامب تمامًا، وليس له أي تداعيات شخصية بالنسبة له، لكنه يعتقد أنه من أجل البلاد.

ولم يعترف الرئيس ترامب بعدُ بفوز بايدن، ولا يزال يقول دون أدلة: إن الانتخابات شهدت احتيالًا واسعًا للناخبين.

