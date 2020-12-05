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رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره البريطاني وقائد الأسطول الخامس في حوار المنامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى السادس عشر لـ مؤتمر حوار المنامة 2020 للأمن القومي، الذي انطلقت جلساته مساء يوم أمس الجمعة، والذي يستمر حتى يوم غد الأحد.
وتتمحور جلسات المنتدى حول السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، والذي يعقد تحت عنوان (التنافس على النفوذ بالشرق الأوسط).
من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة اليوم على هامش المؤتمر في مملكة البحرين كلًّا على حدة، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس باترك كارتر وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق سامويل ببارو، وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية الأستاذ أحمد بن علي عسيري ورئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الركن حسام بن عبدالله الدامر.
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