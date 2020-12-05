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وزارة الصحة السعودية.. إصابات كورونا في السعودية أقل من 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر

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أعلنت وزارة الصحة ، يوم السبت، تقرير لتسجيل إصابات بفيروس دون الـ200 حالة للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وزارة الصحة السعودية.. إصابات كورونا في السعودية أقل من 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر 1 5/12/2020 - 5:18 م

حيث أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد يوم السبت 5ديسمبر، وتسجيل 14 حالة وفاة، وتسجيل324 حالة تعاف من المرض، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 348,562 حالة حتي يومنا هذا.

وأكد وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وبكميات جيدة لصد (كوفيد-19).

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