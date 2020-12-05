281 ألف مخالفة على المطاعم في عام

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مخالفات المطاعم في 1440هـ
- إجمالي المخالفات: 281,612
- العمال المحالون للكشف الطبي: 410,702
- الحالات المرضية: 571
- عدد الزيارات التفتيشية: 867,495
- عدد الشهادات الصحية الممنوحة: 507,913
المخالفات: 205,833
الحالات المرضية: 35
الشرقية
المخالفات: 97,626
الحالات المرضية: 226
مكة المكرمة
المخالفات: 72,894
الحالات المرضية: 137
القصيم
المخالفات: 24,584
الحالات المرضية: 16
المدينة المنورة
المخالفات: 21,467
الحالات المرضية: 2
جازان
المخالفات: 21,297
الحالات المرضية: 6
عسير
المخالفات: 18,635
الحالات المرضية: 71
تبوك
المخالفات: 11,852
الحالات المرضية: 1
نجران
المخالفات: 6808
الحالات المرضية: 15
الباحة
المخالفات: 3521
الحالات المرضية: 55
حائل
المخالفات: 3479
الحالات المرضية: 4
الحدود الشمالية
المخالفات: 2980
الحالات المرضية: 0
الجوف
المخالفات: 2025
الحالات المرضية: 3
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