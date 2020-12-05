طريف شهدت زخات خفيفة
هطلت، اليوم السبت، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
وتحولت مدينة عرعر إلى لوحة طبيعية جمالية عقب هطول الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما هطلت، صباح اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمِّ بنفعها أرجاء البلاد.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد: أمطار رعدية وتساقط البرد وسيول على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة
بدءًا من السبت.. أمطار رعدية وموجة باردة على 10 مناطق بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأمطار تحول عرعر إلى لوحة طبيعية جمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.