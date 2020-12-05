«الرياض» تتصدر حالات التعافي من «كورونا»

بعد تسجيل 190 إصابة جديدة..
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، 324 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد اليوم السبت، إلى 348.562 حالة تعافٍ.
كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة.
وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي اليوم السبت، بعدد 57 حالة، تليها مكة المكرمة 28 حالة، ثم جدة 19 حالة، والمدينة المنورة 16 حالة، ثم نجران 11 حالة، وعنيزة 11 حالة، وبريدة 10 حالات، وينبع 9 حالات تعافٍ.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي htps://covid19.moh.gov.sa.
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