لقاءات مكثفة لوزير الخارجية خلال مؤتمر حوار المنامة

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية مع عد من الوزراء خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة.

حيث التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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