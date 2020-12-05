طالب من لديه مناسبة في الأماكن المكشوفة بالاحتياط..
لفت الراصد الجوي، عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، إلى تكوّن سحب رعدية، وسقوط أمطار وحبات برد على مناطق متفرقة من المملكة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أشار الحصيني إلى «سقوط أمطار وحبات برد، مع تكون سحب رعدية على أجزاء من محافظات (الدوادمي وشقراء والمجمعة)، لافتًا إلى أن تلك الأحوال الجوية في طريقها نواحي، ثادق ثم حريملاء فالعاصمة الرياض، ثم جنوب الرياض فرماح، ثم الصمان والمنطقة الشرقية».
وقال الحصيني: «من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة يحتاط».
اقرأ أيضًا:
الحصيني يحدد موعد البداية الفعلية للشتاء: 39 يومًا من البرد
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار وحبّات برد على مناطق متفرقة من المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.