بتوصية من لجنة السلامة المرورية بالمنطقة
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن إعادة تحديد السرعة على طريق «ممشى الهجرة»، مؤكدة أهمية الالتزام بالسرعة المقررة.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت إمارة المنطقة: «بتوصية من لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، إعادة تحديد السرعة على طريق العباس بن عبادة (ممشى الهجرة)، لتكون 70 كم/س بدلًا من 80 كم/س».
وأكد البيان أن «التزامك بالسرعة المحددة يحافظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية».
اقرأ أيضًا:
بالشراكة مع الداخلية.. حملة رقابية على نشاط تأجير السيارات بمختلف مدن المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تحديد السرعة على «ممشى الهجرة».. و«أمانة المدينة» تناشد الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.