ورافق الأمير منصور بن محمد خلال الزيارة مدير شرطة حفرالباطنن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة، ماجد بن سعد القريني.
إلى ذلك، تواصل الأمطار هطولها على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، وشهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على أثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.
فيما تواصل أمانة حفر الباطن خطة الطوارئ لسحب مياه الأمطار، بتوزيع مضخات سحب المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتسهيل حركة مرور المركبات. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفرالباطن يتفقد مركز القلت بعد الحالة المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.