محافظ حفرالباطن يتفقد مركز القلت بعد الحالة المطرية

زار محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن، وكان في استقباله رئيس المركز مروي، بن برغش الطوالة، الذي قدم شرحًا تفصيلًا لسموه عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتهزًا بريًا، وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، وطالب بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

ورافق الأمير منصور بن محمد خلال الزيارة مدير شرطة حفرالباطنن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة، ماجد بن سعد القريني.

إلى ذلك، تواصل الأمطار هطولها على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، وشهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على أثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.

فيما تواصل أمانة حفر الباطن خطة الطوارئ لسحب مياه الأمطار، بتوزيع مضخات سحب المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتسهيل حركة مرور المركبات. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.