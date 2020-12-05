السعودية اليوم / وصول جنود بريطانيين إلى مالي لتحقيق الاستقرار



باماكو 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

وصل حوالي 300 جندي بريطاني إلى مالي لتعزيز بعثة الأمم المتحدة التي تعمل على تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) .

وأفاد بعثة الأمم المتحدة في بيان أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد التزام بلاده -بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي- بالحفاظ على السلام ، وذلك من خلال حماية المجتمعات المحلية ، والأهمية التي توليها لتحسين الأمن في منطقة الساحل .

يذكر أن "مينوسما" تتكون من أكثر من 14000 جندي حفظ سلام من 56 دولة مختلفة .

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19:18ت م

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