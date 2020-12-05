السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يزور مركز القلت



حفر الباطن 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

زار صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مركز القلت شمال المحافظة.

وشملت زيارة سموه فيضة القلت، استمع خلالها من رئيس المركز مروي بن برغش الطولة لشرح حول سبل الاستفادة من الفيضة وجعلها متنزهاً برياً، ووجه سموه بدراسة ذلك للاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.

رافق سمو محافظ حفر الباطن خلال زيارته مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.

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17:33ت م

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