السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظم الملتقى الأكاديمي للتربية الخاصة 2020



المدينة المنورة 20 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 5 ديسمبر 2020م واس

نظمت إدارة التربية الخاصة ( بنين – بنات ) بتعليم المدينة المنورة اليوم " ملتقى تعليم المدينة الأكاديمي للتربية الخاصة 2020 " بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .

وتناولت محاور الملتقى -الذي استهدف منسوبي التعليم والطلاب والطالبات والمهتمين بالإعاقة- عددا من أوراق العمل قدمها نخبة من المختصين والمختصات عن تحسين وجودة التدريب عن بُعد من خلال أفضل الممارسات العملية في اضطرابات النطق واللغة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ( نظرة فلسفية مستقبلية ) وفاعلية الورشة المحمية في تأهيل ذوي الإعاقة .

// انتهى //

17:21ت م

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