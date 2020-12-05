السعودية اليوم / افتتاح الملتقى الافتراضي للسكري 2020



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

افتتح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي فعاليات "الملتقى الافتراضي للسكري 2020م"، مساء أمس عبر الاتصال المرئي الذي يستمر حتى الـ 26 من ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال السكري من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأوضح الدكتور نهار العازمي؛ أن الملتقى يسعى إلى تعزيز الخبرات المحلية المتعلقة بداء السكري، وتعزيز الوعي والمعرفة والمفاهيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية لداء السكري، وكذلك تطوير الخدمات المساندة المقدمة لمرضى السكري، بالإضافة إلى تقديم ونشر الاستراتيجية الوطنية للسكري لتقديم الرعاية بالطريقة المثلى لمصابي داء السكري، وعرض أهم المواضيع الخاصة بداء السكري.

وأشار إلى أن المركز الوطني للسكري يعمل ليكون مركزاً مرجعياً رائداً في السيطرة على داء السكري والوقاية منه، حيث يُعد مظلةً لتدعيم وتقوية التنسيق بين القطاعات الصحية في المملكة والقطاعات ذات العلاقة التي تعمل في مجال السكري، مضيفاً بأن الملتقى يُعد فرصة تجمع القطاعات الصحية لتعزيز الصحة العامة والوقاية ومكافحة داء السكري، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى الوصول بخدمات مصابي داء السكري إلى مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه بين مدير عام المركز الوطني للسكري الدكتور سليمان الشهري أن الملتقى يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالسكري منها؛ الأدلة الإرشادية السريرية الوطنية للسكري والجديد في داء السكري النوع الثاني "خلال الأسبوع الأول"، وكذلك الإستراتيجية

يذكر أن الملتقى يتضمن أربع ورش عمل تتعلق بالتثقيف الصحي لداء السكري والتغذية السريرية لداء السكري، والقدم السكرية والصيدلة السريرية في داء السكري، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للفعالية 30 ساعة تعليم طبي للممارسين الصحيين، ويمكن التسجيل بالملتقى عبر الرابط : https://conferences.shc.gov.sa

// انتهى //

17:17ت م

0082



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسافتتح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي فعاليات "الملتقى الافتراضي للسكري 2020م"، مساء أمس عبر الاتصال المرئي الذي يستمر حتى الـ 26 من ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال السكري من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.وأوضح الدكتور نهار العازمي؛ أن الملتقى يسعى إلى تعزيز الخبرات المحلية المتعلقة بداء السكري، وتعزيز الوعي والمعرفة والمفاهيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية لداء السكري، وكذلك تطوير الخدمات المساندة المقدمة لمرضى السكري، بالإضافة إلى تقديم ونشر الاستراتيجية الوطنية للسكري لتقديم الرعاية بالطريقة المثلى لمصابي داء السكري، وعرض أهم المواضيع الخاصة بداء السكري.وأشار إلى أن المركز الوطني للسكري يعمل ليكون مركزاً مرجعياً رائداً في السيطرة على داء السكري والوقاية منه، حيث يُعد مظلةً لتدعيم وتقوية التنسيق بين القطاعات الصحية في المملكة والقطاعات ذات العلاقة التي تعمل في مجال السكري، مضيفاً بأن الملتقى يُعد فرصة تجمع القطاعات الصحية لتعزيز الصحة العامة والوقاية ومكافحة داء السكري، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى الوصول بخدمات مصابي داء السكري إلى مصاف الدول المتقدمة.من جانبه بين مدير عام المركز الوطني للسكري الدكتور سليمان الشهري أن الملتقى يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالسكري منها؛ الأدلة الإرشادية السريرية الوطنية للسكري والجديد في داء السكري النوع الثاني "خلال الأسبوع الأول"، وكذلك الإستراتيجية السعودية للكشف المبكر عن داء السكري، والجديد في التحكم بداء السكري النوع الأول "خلال الأسبوع الثاني"، إلى جانب مناقشة المعايير القياسية السعودية والجودة لمراكز السكري "خلال الأسبوع الثالث"، وتسليط الضوء على التكنولوجيا وداء السكري ""خلال الأسبوع الرابع".يذكر أن الملتقى يتضمن أربع ورش عمل تتعلق بالتثقيف الصحي لداء السكري والتغذية السريرية لداء السكري، والقدم السكرية والصيدلة السريرية في داء السكري، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للفعالية 30 ساعة تعليم طبي للممارسين الصحيين، ويمكن التسجيل بالملتقى عبر الرابط : https://conferences.shc.gov.sa// انتهى //17:17ت م0082

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح الملتقى الافتراضي للسكري 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.