

بغداد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت العراق 1898 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 12411, فيما تم تسجيل 1885 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 491657 حالة.

// انتهى //

17:17ت م

0081



بغداد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت العراق 1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 562520 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 12411, فيما تم تسجيل 1885 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 491657 حالة.// انتهى //17:17ت م0081

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 1898 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.