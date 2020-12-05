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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني العلاقات الثنائية

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2020-12-05

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني العلاقات الثنائية

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم معالي وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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