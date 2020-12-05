، اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وجمعية "مناعة" ،

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أبرمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض التابع، للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز "مناعة".
وتهدف الاتفاقية لإشراك القطاع الخيري غير الربحي بتوعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات اللوجستية للمصابين وأسرهم، وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإيدز.
يشار إلى أن جمعية "مناعة" لديها خدمات سباقة في دعم المصابين بمرض الإيدز وأسرهم، وشاركت منذ تأسيسها في دعم وإجراء البحوث والدراسات والإنتاج العلمي للتوعية من المرض.
حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عتيق بن محمد القرني مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمدير الطبي بالإنابة الدكتور حسام صالح، وأمين المجلس التشاوري أيمن العتيبي، ومن جانب جمعية "مناعة" وقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحقيل، ويوسف بن عبدالله الفيز المدير العام التنفيذي للجمعية، والدكتور عبدالله بن محمد المهيزعي نائب رئيس مجلس الإدارة.مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الرياض
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 06:28 PM
لتقديم الخدمات المتنوعة لمرضى الإيدز وأسرهماتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وجمعية "مناعة"
أبرمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض التابع، للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز "مناعة".
وتهدف الاتفاقية لإشراك القطاع الخيري غير الربحي بتوعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات اللوجستية للمصابين وأسرهم، وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإيدز.
يشار إلى أن جمعية "مناعة" لديها خدمات سباقة في دعم المصابين بمرض الإيدز وأسرهم، وشاركت منذ تأسيسها في دعم وإجراء البحوث والدراسات والإنتاج العلمي للتوعية من المرض.
حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عتيق بن محمد القرني مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمدير الطبي بالإنابة الدكتور حسام صالح، وأمين المجلس التشاوري أيمن العتيبي، ومن جانب جمعية "مناعة" وقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحقيل، ويوسف بن عبدالله الفيز المدير العام التنفيذي للجمعية، والدكتور عبدالله بن محمد المهيزعي نائب رئيس مجلس الإدارة.
، اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وجمعية "مناعة" ،
المصدر : الخليج 365
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