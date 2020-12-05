- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم، فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن.
وكان في استقبال المحافظ، رئيس المركز مروي بن برغش الطوالة، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً له عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتزهاً برياً.
وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، ووجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.
رافق الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال زيارته: مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.
محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 06:25 PM
وجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم الأهاليمحافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية
زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم، فيضة القلت التابعة لمركز القلت 70 كلم شمال حفر الباطن.
وكان في استقبال المحافظ، رئيس المركز مروي بن برغش الطوالة، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً له عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها وجعلها منتزهاً برياً.
وتجول المحافظ خلال الزيارة على الفيضة، ووجّه بدارسة الاستفادة منها بما يخدم أهالي المحافظة والمركز.
رافق الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال زيارته: مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز بن معجب الشهراني، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد بن سعد القريني.
، محافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يتفقد مركز "القلت" بعد الحالة المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.