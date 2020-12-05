، خاصية جديدة في "يوتيوب": تمهّل قبل نشر  تعليقات مسيئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأداة لن تمنع وضع الكلمات لكنها ستصدر عبارات التحذير

أعلن موقع "يوتيوب" عن إطلاق ميزة جديدة مخصصة ضد التعليقات المسيئة التي تظهر أسفل مقاطع الفيديو.

وذكر "يوتيوب" في منشور على مدونته، أنه أطلق ميزة جديدة لتحذير المستخدمين عندما ينشرون تعليقًا يعتقد أنه قد يكون مسيئًا للآخرين، وذلك لمنحهم خيار التفكير قبل النشر.

وأضاف وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية": لن تمنع الأداة الجديدة المستخدمين من نشر التعليقات، ولن تظهر عبارات التحذير قبل كل تعليق، لكنها ستظهر للتعليقات التي يرى النظام أنها مسيئة، التي تتضمن محتوى أُبلغ عنه بصورة متكررة.

وأوضح "يوتيوب" أنه عند ظهور عبارة التحذير، يمكن للمستخدم المضي في نشر التعليق، أو التمهل قليلًا لتعديله.

وفيما يتعلق بمنشئي المحتوى، أطلق "يوتيوب" أداة لتصفية المحتوى في "يوتيوب ستوديو"، وهو القسم الخاص بإدارة القناة.

وتسمح أداة التصفية الجديدة بإزالة التعليقات المسيئة والمؤذية التي يتم التعرف عليها تلقائيًّا، وستُطلق الأداة لنظام "أندرويد" أولاً، وللتعليقات المكتوبة باللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى.