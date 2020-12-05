شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



كما استقرت أيضا أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرت أسعار الدولار، والدرهم الإماراتي، اليوم السبت، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصرية على موقع البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية" على 24 بنكا.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر بيع الريال إلى 4.19 جنيه.

كما استقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.07 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند 4.16 جنيه، هي بنك المشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

قال البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه من المقرر طرح الأذون لأجل عام واحد يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر/كانون الأول.

وتراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية الخميس الماضي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن معدل الفقر في مصر سجل 29.7%.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، إن هذا "يعكس جدية الحكومة المصرية في محاربة الفقر".

وحسب موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نحو 15.60 جنيه للشراء، ونحو 15.73 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، نحو 18.91 جنيه للشراء، ونحو 19.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 20.95 جنيه للشراء، ونحو21.14 جنيه للبيع.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.24 جنيه للشراء، فيما استقر سعر الدرهم عند نحو 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، نحو51.22 جنيه للشراء، ونحو 51.72 جنيه للبيع