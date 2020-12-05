شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي لدى المملكة يبدي إعجابه بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل
اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الثالثة بملهم شمال مدينة الرياض.
#شاهد— صـ حـ يـ فـ ة ا لـ يـ و مـ (@alyaum) December 5, 2020
السفير #الفرنسي لدى #المملكة يبدي إعجابه بـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقورhttps://t.co/zIAcgfLwRI pic.twitter.com/Iuzm4vKQVs
وأبدى السفير إعجابه بالمهرجان، وتجول في أروقته، والتقى الصقارين، حيث تعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع مجموعة من الصقور أثناء قطعها مسافة شوط مسابقة الملواح، البالغة 400 متر.
كما زار أجنحة الجهات المشاركة، مثل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ووزارة الداخلية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وتعرف على آلية "الفار" المستخدمة في تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح، و التقط صوراً تذكارية مع الصقور، واصفًا مهرجان الملك عبدالعزيز بالمثير للإعجاب ومتميز بتنظيمه.
وهنأ السفير الفرنسي نادي الصقور السعودي على حسن التنظيم لهذا المهرجان والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي تمكن من دخول موسوعة غينيس العالمية في النسختين السابقتين.
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