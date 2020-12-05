رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية والشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميًا، عن فتح باب القبول للخريجين على عدد من الوظائف الإدارية، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع العلم أن فترة التقديم مستمرة على مدار اليوم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، حتى يوم الثلاثاء عبر منظومة جدارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الدفاع

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة.

خريجو درجة البكالوريوس.

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

خريجو درجة الماجستير.

الشروط المطلوبة

توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

تقديم الأوراق الأساسية وصورة المؤهل.

اجتياز المقابلة الشخصية.

آلية ورابط التقديم

يتم التسجيل في تلك الوظائف من خلال نظام التوظيف جدارة عبر رابط: وزارة الموارد البشرية، ثم تسجيل البيانات الشخصية والتأكد من صحتها، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، حتى يتسنى دراسته من قبل المختصين، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.