شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق (القريات -طريف) أمام الشاحنات وتساقط البرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت الأمطار التي هطلت اليوم (السبت) على محافظة طريف‏ طريق (طريف - القريات) مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات، فيما تشهد الآن المحافظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع توقعات باستمرارها. كما خرج الأهالي في مشاهد مختلفة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد منهم عن بهجتهم لـ "الخليج 365" وفرحتهم بهطول الأمطار والبرد.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح على منطقة الحدود الشمالية، وتكون متوسطة إلى غزيره. كما غطت حبات البرد أراضي الجراني مساء اليوم وغطت أجزاء واسعة من شعيب الجراني، والذي يبعد عن محافظة طريف 30 كلم على طريق القريات.

من جهة أخرى، نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق على «تويتر» ‏مستخدمي طريق طريف-القريات وذكر أنه «تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».