محمد بن مسعود - الدمام - زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-05 قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 04:43 PM قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد. ، زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا ،

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