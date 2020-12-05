شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وكتل من البرد في ‎طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى):

شهدت منطقة الحدود الشمالية اليوم السبت، أمطار غزيرة، مع تساقط كتل من البرد على بعض المحافظات.

وأظهر مقطع فيديو تساقط كتل من البرد بغزارة غرب طريف، وتشكل سيول مع انخفاض في درجات الحرارة، كما بين خلو الطرقات من المارة والمركبات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.