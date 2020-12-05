تنبيه من أمن الطرق لمستخدمي طريق طريف-القريات

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الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى): وجهت أمن الطرق تنبيه لقائدي المركبات، اليوم السبت، بإغلاق طريق طريف _القريات مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات. وجهت أمن الطرق تنبيه لقائدي المركبات، اليوم السبت، بإغلاق طريق طريف _القريات مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات. وقالت أمن الطرق : "نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الأمطار الغزيرة" ٠ ودعت مستخدمي الطريق الآخرين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم

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