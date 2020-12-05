شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يحذر من عمل الحجامة أثناء استخدام الوارفارين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عمل الحجامة أثناء استخدام الوارفارين.

وأضاف " النمر ":" لاتعمل الحجامة وأنت تستخدم مسيل الدم الوارفارين بالجرعة العلاجية حيث قد يسبب ذلك نزيف، هبوط للضغط، فقر حاد في الدم ".

وكان " النمر " أوضح أن من يتناول الأسبرين يجب يكون حَذِرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميًا، وجنكة، وجنسنج، والقسط الهندي.

وأشار إلى أن هناك مفهومًا شائعًا وخاطئًا عن كون ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب دوخة وصداعًا وتنميلًا في الأطراف وهو أمر خاطئ لأنه ليس له أعراض مباشرة.