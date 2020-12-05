شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مختص: هناك احتمال لإستبعاد المتعافين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور عوض العمري استشاري الأمراض المعدية الفرق بين موقف المتعافي من الفيروس من اللقاح .

وأكد " العمري " في برنامج " إم بي سي في اسبوع " أنه من الصعب الآن تحديد موقف متعافي كورونا من اللقاح ، لأن هناك دراسات تؤكد أن المتعافي يظل في مناعة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر .

وأشار أن هناك احتمال بإستبعاد المتعافين من اللقاح إذا كانت إصابتهم قريبة من وقت وصول اللقاح لأنهم لا زالوا مكتسبين الأجسام المناعية .

وحول مخاوف الآثار الجانبية ، أكد " العمري " أن هذه المخاوف ليست في محلها لأن اللقاح تم دراسته جيداً ويجب درء أي أفكار غير منطقية .

وقال أن اللقحات اختيارية وليست اجبارية لإعتبارات أخلاقية ، لكن لابد من توعية الناس لطمأنتهم .

وأشار أن الوضع حالي يدعو للتفاؤل بعد انخفاض عدد الإصابات في المملكة مقارنةً بعدة دول .