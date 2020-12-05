شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" توضح الخاضعون لـ "الفاتورة الإلكترونية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، المكلفون الخاضعون للائحة الفاتورة الإلكتورنية. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، المكلفون الخاضعون للائحة الفاتورة الإلكتورنية. وأشارت الهيئة إلى أن الخاضعون للائحة الفاتورة الإلكترونية، هم جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وأي طرف يقوم بإصدار فاتورة بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة. وأكدت أنه يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة موضحة أن التطبيق الإلزامي لإصدار وحفظ وتعديل الفواتير الإلكترونية سيكون في 4 ديسمبر 2021.

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