شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصادرة 150 طن حطب محلي من 5 مناطق في اسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة البيئة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي من مصادرة 150 طن حطب محلي في مناطق " الرياض ، والمدينة ، وتبوك ، والجوف ، وحائل " ، خلال الأسبوع الماضي .

وتم ضبط 40 طن حطب في مستودع بالرياض ، و90 طن حطب في تبوك ، وضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب في المدينة المنورة ، وسيارات أخرى محملة بالحطب المحلي في الباحة .

وتم الإطاحة بالمخالفين لنظام البيئة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم لحماية البيئة والحد من الإحتطاب .