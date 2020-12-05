شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مستودع بيطري بعد رصد مخالفات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة حملة تفتيشية على المنشآت البيطرية بمحافظة جدة . نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة حملة تفتيشية على المنشآت البيطرية بمحافظة جدة . وأسفرت الحملة عن إغلاق مستودع بيطري مخالف بسبب عدم إتباع إشتراطات التخزين ، وتم تحريز الأدوية واللقحات لحين التأكد من سلامتها . وأكد فرع وزارة البيئة استمرار الحملات التفتيشية على جميع محافظات المنطقة ، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم المجاني : (8002470000) على مدار الساعة.

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