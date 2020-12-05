تعافي 324 شخصًا.. إصابات كورونا بالمملكة دون 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 358526 حالة، وبهذه الحصيلة تسجل المملكة لأول مرة دون 200 حالة إصابة منذ 8 أشهر، وفقا لـ«الإخبارية».
وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 324 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 348562 حالة.
كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5954 حالة.
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