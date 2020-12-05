«الزكاة والدخل» تحدد الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية.. والتطبيق في هذا الموعد

بعد الموافقة عليها

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية والتي تمّ نشرها أمس الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020 بعد الموافقة عليها. والفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة هي فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الخاضعين للفوترة الإلكترونية هم جميع المكلفين الخاشعين لضريبة القيمة المضافة. وكذلك يخضع للائحة الفوترة الإلكترونية، أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة ويتسثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة. وأكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنّ التطبيق الإلزامي لإصدار وحفظ وتعديل الفواتير الإلكترونية سيكون في 4 ديسمبر 2021 م. اقرأ أيضا: «الزكاة والدخل» تدعو العموم إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مسودة «لائحة الفَوْترة الإلكترونية»

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